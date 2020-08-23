Пуски с космодрома Восточный возобновятся в конце этого года
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) намерен возобновить пуски с космодрома Восточный в текущем году, Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦЭНКИ.
«Проведение пусков планируем возобновить в конце года», — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что к концу года на космодроме закончат проводить годовое техническое обслуживание наземного технологического оборудования.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Звездные войны: создаст ли Россия космические войска
— Роскосмос построит аэропорт на космодроме Восточный