Пуски с космодрома Восточный возобновятся в конце этого года

Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) намерен возобновить пуски с космодрома Восточный в текущем году, Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦЭНКИ.

«Проведение пусков планируем возобновить в конце года», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что к концу года на космодроме закончат проводить годовое техническое обслуживание наземного технологического оборудования.

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