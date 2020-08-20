Причиной утечки воздуха на МКС мог стать микрометеорит

Специалисты считают возможной причиной утечки воздуха на Международной космической станции попадание в ее корпус микрометеорита, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

«Специалисты предварительно считают, что одной из возможных причин обнаруженной на МКС утечки воздуха может являться пробитие корпуса станции микрометеоритом или микрофрагментом космического мусора», — сказал собеседник агентства.

По информации источника, разгерметизация была зафиксирована приборами на российском сегменте МКС.

Ранее стало известно о небольшой утечке воздуха на МКС, предварительно, в американском сегменте.

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