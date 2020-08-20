Археологи нашли древнейшие на Британских островах наскальные рисунки

Археологи нашли на острове Джерси в проливе Ла-Манш самые древние на Британских островах наскальные рисунки, предполагается, что им 14 тыс. лет. Об этом информирует Би-би-си.

По словам сотрудницы лондонского Музея естественной истории Сильвии Белло, большинство из обнаруженных рисунков — это простые пересекающиеся линии, но некоторые из них имеют признаки изображения животных и, возможно, лица человека.

Представитель Университета Ньюкасла Шанталь Коннеллер отметила, что данные фрагменты принадлежат Мадленской культуре, которая была распространена на территории современных Франции, Испании, Швейцарии, Бельгии и Германии.

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