Эксперты узнали в снятом с МКС НЛО спутники Маска

В необычных объектах, которые снял с МКС космонавт Иван Вагнер, эксперты узнали аппараты спутниковой группировки связи Starlink, которые запускает компания SpaceX. «Тот момент, когда мы принимаем что-то технологичное за инопланетные технологии. Действительно, Starlink похож на что-то за гранью», — написал в твитере инженер, популяризатор астрономии и астронавтики Игорь Тирский.

«Полный ответ на такой вопрос, конечно, требует более точных данных и некоторого времени для расчётов. Но сразу можно предложить два объяснения. Первое, которое кажется более вероятным, — это отблески в иллюминаторе МКС, через который проводилась съёмка. Но возможно и второе объяснение, которое кажется более интересным, — мы видим тоже отблески, но уже от спутников Starlink. То, что эти огни так быстро исчезают, связано с быстрым изменением относительного расположения МКС, спутников и источника света — Солнца», — считает Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник ИКИ РАН.

SpaceX во вторник побила свой собственный рекорд, в шестой раз использовав первую ступень ракеты-носителя Falcon 9 при запуске аппаратов Starlink на орбиту Земли. Предприятие Маска вывело на орбиту одиннадцатую по счету группировку в составе 58 микроспутников.

Ранее российский космонавт Иван Вагнер рассказал о наблюдении в борта Международной космической станции нескольких необычных объектов. Странный феномен он наблюдал, проводя съемку полярных сияний.