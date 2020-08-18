Ученые из США рассказали о создании самого полезного шоколада
Ученые из Американского химического общества рассказали о создании формулы самого полезного и вкусного шоколада. Их исследование опубликовано на портале Phys.org.
По словам специалистов, больше всего в мире предпочитают молочный шоколад благодаря его вкусу.
Однако темный, горький шоколад полезнее. Ученые отметили, что в нем содержится высокая доля антиоксидантов, а также фенольные соединения и полезные микроэлементы.
Специалистам удалось создать молочный шоколад с такими же полезными свойствами, они добавили в него красную кожуру арахиса. В ней содержится 15% фенольных соединений, которые являются источником антиоксидантов.
По мнению экспертов, в использованной кофейной гуще и чайных листьях также могут быть полезные свойства.
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