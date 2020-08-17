Вирусологи оценили новую версию происхождения коронавируса

Предположение американских ученых о том, что коронавирус мог адаптироваться к человеку еще в 2012 году, может быть правдивой, но для ее проверки нужно больше доказательств, пишет РБК со ссылкой на экспертов.

Ранее вирусологи Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон, опираясь на диссертацию врача, лечившего в 2012 году от похожего на коронавирус заболевания китайских шахтеров, предположили, что коронавирус адаптировался к человеку еще тогда.

Академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев заявил, что это не единственный случай, когда люди болели чем-то, похожим на коронавирус.

Врач-инфекционист и эпидемиолог, советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, академик РАН Виктор Малеев усомнился, что рабочие заболели именно в шахте. По его мнению, заражение могло произойти в больнице, по дороге туда или через животных.

Вирусолог Анатолий Альтштейн отметил, что для подтверждения гипотезы необходим выделенных восемь лет назад штамм или образцы крови заболевших.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных приблизилось к 22 млн, умерли больше 750 тысяч человек.

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