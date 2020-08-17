Ученые из США определили главную уязвимость коронавируса

Ученые из Школы молекулярной инженерии имени Притцкера при Чикагском университете в США определили главную уязвимость коронавируса. Исследование опубликовал журнал Science Advances.

Как отмечается, в коронавирусе есть протеаз Mpro, фермент, участвующий в репликационном механизме вируса.

Авторы статьи выявили, что этот фермент уязвим для лекарств, особенно для эбселена, лекарственной молекулы, которая обладает противовоспалительным и антиоксидантным свойством. По мнению ученых, это может помочь в лечении коронавируса.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных приблизилось к 22 млн, умерли больше 750 тысяч человек.

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