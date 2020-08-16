Названа дата полета к МКС первого пилотируемого «Союза» в 2021 году

Первый в 2021 году пилотируемый корабль «Союз» с экипажем МКС на борту взлетит в космос 10 апреля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой данные NASA.

Запуск «Союза» будет осуществлен ракетой-носителем «Союз-2.1а» с космодрома Байконур в Казахстане. Предполагается, что в состав экипажа войдут российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а третьей место на борту может достаться американцу.

Запуск ближайшего корабля «Союз» к МКС планируется 14 октября. Он доставит на орбиту россиян Сергей Рыжикова и Сергей Кудь-Сверчкова, а также американку Кэтлин Рубинс.

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