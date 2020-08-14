В NASA назвали сроки первого контрактного запуска Crew Dragon

В NASA рассказали, когда состоится первый контрактный запуск корабля Crew Dragon. Об этом сообщается на сайте космического ведомства.

Так, совместный запуск NASA и SpaceX к Международной космической станции (МКС) планируется не ранее 23 октября.

В ведомстве уточнили, что в первой экспедиции, «осуществляемой по ротационному принципу» примут участие трое граждан США Шэннон Уокер, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, а также японец Соити Ногути. Согласно плану, они должны пробыть на МКС шесть месяцев.

NASA добавляет, что запуск состоится на мысе Канаверал.

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