В NASA назвали сроки первого контрактного запуска Crew Dragon
В NASA рассказали, когда состоится первый контрактный запуск корабля Crew Dragon. Об этом сообщается на сайте космического ведомства.
Так, совместный запуск NASA и SpaceX к Международной космической станции (МКС) планируется не ранее 23 октября.
В ведомстве уточнили, что в первой экспедиции, «осуществляемой по ротационному принципу» примут участие трое граждан США Шэннон Уокер, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, а также японец Соити Ногути. Согласно плану, они должны пробыть на МКС шесть месяцев.
NASA добавляет, что запуск состоится на мысе Канаверал.
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