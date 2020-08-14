Дрозофилы ради секса поют самкам серенады и лижут гениталии

Самцы дрозофил (плодовых мушек) поют для самок и вылизывают их гениталии, чтобы подтолкнуть тех к спариванию, выяснили биологи из Фонда Шампалимо в Португалии. Исследование было опубликовано в журнале Current Biology.

Процесс спаривания плодовых мушек таков: самец соблазняет самку «серенадой» с помощью вибрации крыльев, а в ответ она иногда выставляет яйцеклад — длинный трубчатый орган, предназначенный для передачи яйца, подготовки места для него и правильного его размещения. Однако не было ясно, как именно самец узнает, что самка согласна на спаривание.

Исследователи наблюдали за спариванием пар дрозофил. Ранее уже было известно, что самцы мух перед спариванием «поют» для самок, вибрируя крыльями. Однако, как выяснилось, при этом они еще и лижут самкам гениталии. Одновременное облизывание гениталий и выдвижение яйцеклада стимулирует самца к попытке спаривания.

Однако самка могла и отказаться обнажать яйцеклад, или сделать это частично. В таком случае спаривания не происходило. Обычно так себя вели девственные самки или те, которые недавно спаривались.

Исследователи полагают, что выдвижение яйцеклада сопровождается выбросом феромонов, которые говорят самцу, насколько самка готова к спариванию. Слизывая их, он, очевидно, понимает свои перспективы.