В Бразилии найдены лягушки с гаремами

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Fбbio de Sб

Самцы бразильских лягушек заводят себе гарем из нескольких самок, которым хранят верность, выяснили биологи из бразильского университета Кампинас. Об этом они рассказали в статье в журнале Science Advances.

Полигиния — спаривание самца с несколькими самками — довольно распространенный вид отношений среди животных. Среди лягушек распространены две другие формы отношений — полигамные и моногамные. Однако, как выяснилось, придерживаются их не все — самцы бразильских речных лягушек Thoropa taophora держат гарем из двух-трех самок, которым хранят верность.

Thoropa taophora предпочитают влажную и каменистую среду, где их яйца созревают лучше всего. Самцы захватывают территории, а затем патрулируют их в ожидании самок. Когда недостатка в территориях нет, и самцы, и самки спариваются с разными представителями противоположного пола. Однако когда мест для кладки яиц становится мало, несколько самок спариваются с одним самцом в течение длительного времени. Как показал генетический анализ, головастики с одних и тех же участков были братьями и сестрами разных возрастов. Они появились от одного самца и 2-3 самок, которые неоднократно наведывались на эту территорию.

Не всех самок устраивал такой расклад, отмечают исследователи — некоторые пытались съесть яйца конкурентки. Чтобы пресечь это, самец обхватывал самку лапами, принимая типичное для спаривания положение. Однако это не всегда заканчивалось половым актом и периодически было просто отвлекающим маневром.

В ситуации, когда подходящие для размножения территории ограничены, лучше быть второй или третьей самкой, спаривающейся с одним и тем же самцом, чем вообще не оставить потомства, отмечают ученые.