ВОЗ намерена проверить данные об испытаниях российской вакцины от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена проверить данные об испытаниях российской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника директора действующей при ВОЗ Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Жарбаса Барбосу.

По его словам, в настоящее время ВОЗ контактирует с регулирующими российскими органами для получения информации по данному вопросу. Он отметил, что лишь после изучения полученной информации о вакцине ВОЗ сможет порекомендовать ее.

Барбоса отметил, что после получения всех необходимых данных организация перепроверит их, чтобы убедиться в том, соответствующие органы России ничего не упустили из виду.

Представитель ВОЗ напомнил, что любая вакцина должна пройти вторую и третью фазы клинических испытаний для дальнейшего производства.

«Так мы можем убедиться, что вакцина безопасна и эффективна», — подчеркнул Барбоса.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что первые уколы российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции будут сделаны в течение двух недель.

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