В Шотландии археолог-любитель нашел клад возрастом 3 тыс лет

Охотник за сокровищами Мариуш Степьен с помощью металлоискателя обнаружил в Шотландии артефакты времен бронзового века, которым около 3 тыс. лет, передает The Guardian.

По данным издания, мужчина занимался раскопками вместе с друзьями, когда нашел металлические предметы, залегавшие на глубине 1,5 м. Сигнал металлоискателя был настолько сильным, что Степьен сообщил об этом специалистам из организации Treasure Trove, созданной на базе Национального музея Шотландии.

Профессиональные археологи незамедлительно приехали на место и исследовали его почти месяц.

В результате Степьен и ученые обнаружили меч в ножнах, украшенный ремнями и пряжками, колпаки с колес древних повозок, а также декоративную «погремушку», которая прикреплялась к конской сбруе и оказалась первой из найденных в Шотландии и третьей в Великобритании.

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