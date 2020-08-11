Самый большой «мусорный остров» на планете достиг размеров Франции

Самый большой «мусорный остров» в океане достиг размеров Франции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на внука Жак-Ива Кусто, исследователя и защитника океана Филиппа Кусто и его супругу Ашлану Брок.

По его словам, всего на планете существует пять огромных подобных островов, образовавшихся из-за особенностей океанических течений.

«Туда попадает пластик изо всех точек мира. Самый большой «мусорный остров» расположен в Тихом океане. По размеру он больше, чем штат Техас в США, по площади равен Франции», — пояснил Брок.

Он отметил, что по большей части мусорные острова состоят из пластика, который попадает в океан из рек.

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