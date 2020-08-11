Модуль «Наука» для МКС отправлен из Москвы на Байконур
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» для российского сегмента Международной космической станции (МКС) отправлен на космодром Байконур с территории Центра имени Хруничева. Об этом сообщается на странице Роскосмоса в Twitter.
Модуль «Наука» в апреле 2021 года планируется запустить к МКС.
В госкорпорации уточнили, что на Байконуре модуль ждут электрические испытания и подготовка к пуску на тяжелом «Протоне-М».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Лабораторный модуль «Наука» для МКС прошел финальные испытания