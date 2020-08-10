Власти Подмосковья оценили идею Рогозина украсить ракеты гжелью

Для того, чтобы расписать российские ракеты под гжель, хохлому и федоскино, потребуются инвестиции, заявил заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин на своей странице в Instagram.

«Подмосковные предприятия могут все, а Гжель и Федоскино - наши исторические бренды. Но Дмитрий Олегович [Рогозин] должен помнить, что это - прежде всего ручная работа. Потребуются инвестиции», – написал Духин.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил украшать российские космические корабли хохломой, гжелью и другими народными росписями. Он также поделился другой идеей – сделать серию ракет-носителей с изображением городов Золотого кольца для рекламы внутреннего туризма.

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