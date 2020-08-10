Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, указано в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст обращения.

Вакцина Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи протестирована менее чем на ста добровольцах, при этом третья стадия предусматривает испытания на нескольких тысячах человек, указано в обращении.

Именно на третьей стадии собирается информация о безопасности вакцины для людей с сопутствующими заболеваниями и ослабленным иммунитетом, отмечает АОКИ. При этом проверить безопасность вакцины особенно важно, так как в первую очередь планируется прививать от коронавируса пожилых людей, подчеркивается в письме.

3 августа стало известно, что первая в России вакцина от коронавируса нового типа будет зарегистрирована в течение десяти дней. Если экспертизу удастся провести в обозначенные сроки, то российский препарат от COVID-19 станет первым в мире.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Без температуры и аллергии: кому разрешена вакцина от COVID-19

— Вакцина от коронавируса не сможет вызвать COVID-19

— ВОЗ обсуждает преквалификацию российской вакцины против COVID-19