Рогозин предложил украсить российские ракеты хохломой и гжелью

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил украшать российские космические корабли хохломой и гжелью. Об этом он сообщил в программе Юрия Костина «Личные связи» в YouTube.

По его словам, можно наносить гжель, хохлому и другие народные росписи на ракеты или корабли, чтобы «рекламировать людей, которые сохраняют уникальные традиции».

Рогозин также поделился другой идеей – сделать серию ракет-носителей с изображением городов Золотого кольца для рекламы внутреннего туризма.

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