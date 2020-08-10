В Израиле начали разработку медицинской маски из золота с бриллиантами

В Израиле начали разработку медицинской маски из 18-каратного белого золота. Она будет инкрустирована 3600 бриллиантами черного и белого цвета. Об этом сообщает издание Haaretz со ссылкой на дизайнера и владельца ювелирной фирмы Исаака Леви.

Отмечается, что маска может стоить до $1,5 млн. Она будет оснащена фильтрами высшего качества N99.

Заказ на создание ювелирной маски поступил от китайского бизнесмена, проживающего в США. Он потребовал, чтобы шедевр был готов к концу 2020 года.

Кроме того, маска должна стать самым дорогим подобным изделием в мире.