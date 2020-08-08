В Китае распространяется вирус, способный убить человека

В Китае распространяется тип вируса, который может привести к летальному исходу. Об этом пишет газета Global Times.

Вирусом SFTS заразились с начала 2020 года как минимум 60 человек, семеро умерли.

При инфицировании организма у человека может быть лихорадка, кашель и снижение лейкоцитов и тромбоцитов в крови.

Медики считают, что данный вирус передается в основном через укусы клещей, однако нельзя исключать возможности передачи инфекции от человека к человеку через кровь или гной.

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