Назван облегчающий течение коронавируса алкогольный напиток

Высокая концентрация фермента ACE2 потенциально может снижать тяжесть острого респираторного дистресс-синдрома, который частую сопровождает COVID-19, показали исследования. Ученые из канадского Университета Лаваля пришли к выводу, что антиоксидант ресвератрол увеличивает концентрацию ACE2 в организме, передают «Известия».

Содержится данный антиоксидант в красном и белом вине, арахисе, фисташках, какао, малине, винограде, чернике и клюкве.

Ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ имени Ломоносова Роман Зиновкин также считает, что недостаток ресвератрола негативно влияет на течение COVID-19.

При этом уточняется, что ресвератрол проявляет подавляющее действие в отношении клеток иммунной системы. Так, учитывая, что острый респираторный дистресс-синдром вызван чрезмерной активностью иммунной системы, то ресвератрол должен оказывать положительный эффект именно в случае развития такого осложнения.

На сегодняшний день в мире число зараженных COVID-19 превышает 19 млн, за все время от коронавируса умерли более 700 тысяч человек.

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