Более 10 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы

В аэропортах столицы задержано и отменено 14 рейсов. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 4.17 мск, в Домодедово задержан один рейс и два отменены .

В свою очередь, в Шереметьево отменено 10 вылетов, во Внуково один рейс задерживается.

Данных о задержках и отменах рейсов в Жуковском не поступало.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. С 1 августа РФ восстанавливает международное авиасообщение с рядом стран.