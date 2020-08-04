Названы регионы с повышенными дозами облучения радоном

Повышенные (от 5,0 до 10,0 мЗв/год) средние дозы облучения радоном (радиоактивный газ природного происхождения) зафиксированы в Туве, в Ставропольском и Забайкальском краях, в Еврейской автономной области и Иркутской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Отмечается, что радон с вдыхаемым воздухом попадает в легкие человека, где радиоактивное излучение вещества может причинить вред клеткам и увеличивать вероятность развития рака.

По данным ведомства, радон так же, как и табакокурение, может стать причиной образования рака. Вероятность развития рака легкого при воздействии радона у курильщиков в 25 раз выше, чем у некурящих.

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