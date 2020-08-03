ВОЗ оценила уровень смертности от коронавируса

Уровень смертности среди пациентов с коронавирусной инфекцией примерно равен 0.6%. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове, передает РИА «Новости».

По ее словам, существует несколько способов подсчета. Одно дело — это число умерших, число случаев, о которых известно. Другое — если смотреть на число летальных исходов среди всех, у кого была выявлена инфекция.

«Оценки колеблются менее чем у показателя в 1% или 0,6%», — пояснила Керкхове.

Она отметила, что в настоящее время этот уровень подтверждают несколько исследований.

По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, такой уровень говорит о том, что на 200 инфицированных может приходиться один летальный случай.

По данным ВОЗ, число случаев коронавирусной инфекции во всем мире превысило 17,6 миллиона, свыше 680 тысяч человек умерли.

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