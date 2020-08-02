Астронавтов извлекли из спускаемого аппарата Crew Dragon
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Членов экипажа американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon извлекли из спускаемого аппарата, трансляция ведется на сайте NASA.
Астронавты Даг Херли и Боб Бенкен заявили, что чувствуют себя хорошо.
Ранее американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon успешно приводнился в Мексиканском заливе.
Запуск ракеты Falcon 9 c астронавтами на борту корабля Crew Dragon к МКС состоялся 30 мая 2020 года. Впервые с 2011 года космонавты NASA полетели на международную космическую станцию на корабле США, а не на российском «Союзе».
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