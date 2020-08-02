Токсичное вещество помешало выйти экипажу Crew Dragon из капсулы сразу

Выход экипажа из Crew Dragon задержали из-за повышенного содержания тетраоксида диазота на поверхности капсулы корабля. Об этом сообщила NASA в ходе трансляции.

«Обнаружено превышающее норму содержание тетраоксида диазота, в большом объеме оно может быть токсично, поэтому из осторожности ждем снижения его показателей», — сообщил ведущий трансляции.

Ранее американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon успешно приводнился в Мексиканском заливе.

Запуск ракеты Falcon 9 c астронавтами на борту корабля Crew Dragon к МКС состоялся 30 мая 2020 года. Впервые с 2011 года космонавты NASA полетели на международную космическую станцию на корабле США, а не на российском «Союзе».

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