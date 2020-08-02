Токсичное вещество помешало выйти экипажу Crew Dragon из капсулы сразу
Выход экипажа из Crew Dragon задержали из-за повышенного содержания тетраоксида диазота на поверхности капсулы корабля. Об этом сообщила NASA в ходе трансляции.
«Обнаружено превышающее норму содержание тетраоксида диазота, в большом объеме оно может быть токсично, поэтому из осторожности ждем снижения его показателей», — сообщил ведущий трансляции.
Ранее американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon успешно приводнился в Мексиканском заливе.
Запуск ракеты Falcon 9 c астронавтами на борту корабля Crew Dragon к МКС состоялся 30 мая 2020 года. Впервые с 2011 года космонавты NASA полетели на международную космическую станцию на корабле США, а не на российском «Союзе».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Crew Dragon начал схождение с орбиты
— Crew Dragon успешно совершил посадку на воду