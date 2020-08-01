Завершены клинические испытания вакцины от COVID-19 центра Гамалеи
Клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции московского центра Гамалеи завершились. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, передает РИА «Новости».
По его словам, в первую очередь в стране вакцинировать будут медицинских специалистов и учителей.
«Готовимся, что в октябре начнется массовая вакцинация от коронавируса», — сказал министр.
Он также отметил, что в ближайшие 1,5-2 месяца ожидаются менее двух заявлений на клинические испытания от COVID-19.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
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