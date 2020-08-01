Запуск ракеты-носителя Ariane 5 снова перенесли

Компания-разработчик Arianespace сообщила в своем Twitter об очередном переносе запуска тяжелой ракеты-носителя Ariane-5.

«Arianespace решила отложить полет VA253 из-за «красного» статуса во время финального обратного отсчета. Планируется выбор новой даты запуска», — говорится в сообщении.

Запуск должен был произойти с космодрома Куру во французской Гвиане.

На борту ракеты находятся три устройства: аппарат MEV-2 для продления срока эксплуатации геостационарных спутников Intelsat, спутник Galaxy 30, также для компании Intelsat, и спутник японского оператора B-SAT — BSAT-4b.

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