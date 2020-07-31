В Китае запустили конкурента ГЛОНАСС систему Beidou-3

В Китае запустили глобальную навигационную систему Beidou-3. Об этом объявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает Reuters.

Торжественная церемония запуска системы состоялась утром в пятницу, 31 июля, в Доме народных собраний в Пекине.

Китай начал строить Beidou 20 лет назад, чтобы быть самодостаточным в навигационных технологиях и иметь систему, альтернативную GPS. Первая версия — Beidou-1 — состоит из трех спутников, которые с 2000 года предоставляют услуги для Китая и некоторых соседних стран. Beidou-2 начал свою деятельность в декабре 2011 года с десятью спутниками на орбите; геолокация — страны Азиатско-Тихоокеанского региона. С завершением Beidou-3 система достигнет глобального охвата и составит конкуренцию трем другим существующим в настоящее время: североамериканскому GPS, европейскому Galileo и российскому ГЛОНАСС.

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