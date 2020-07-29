В Роспотребнадзоре назвали способ моментального уничтожения коронавируса

Коронавирусная инфекция не размножается в морской или пресной воде, но может сохраняться там, однако моментально уничтожается кипячением. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации с участием президента Владимира Путина, передает телеканал «Россия-24».

По ее словам, это стало известно после того, как в московском научном центре «Вектор» специалисты провели исследования по жизнеспособности вируса в образцах воды.

Попова отметила, что COVID-19 также не устойчив к воздействию температур, то есть кипячение убивает его мгновенно, как и многие другие вирусы.

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