В Роспотребнадзоре назвали способ моментального уничтожения коронавируса
Коронавирусная инфекция не размножается в морской или пресной воде, но может сохраняться там, однако моментально уничтожается кипячением. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации с участием президента Владимира Путина, передает телеканал «Россия-24».
По ее словам, это стало известно после того, как в московском научном центре «Вектор» специалисты провели исследования по жизнеспособности вируса в образцах воды.
Попова отметила, что COVID-19 также не устойчив к воздействию температур, то есть кипячение убивает его мгновенно, как и многие другие вирусы.
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