Мясников рассказал, как правильно худеть

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как похудеть без вреда для здоровья.

По его словам, первые три месяца похудения нужно снизить вес только на 5%. Когда полученный результат установится, то можно похудеть еще на 5 килограммов.

«При снижении веса всего на 5% от исходного, у вас на 9% уменьшается общее количество жира, «жировой фартук» — на 17% и на 50% — жир в печени», — объяснил он в эфире телеканала «Россия 1».

Врач посоветовал не сидеть на изнуряющих диетах, так как при резком ограничении калорий организм снижает энергозатраты. В итоге при возврате к прежнему режиму питания человек неизбежно набирает сброшенные килограммы.

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