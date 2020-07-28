Астероид размером с футбольное поле летит к Земле

Астероид, размер которого сопоставим с размером футбольного поля, летит в сторону Земли, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные NASA.

Размер астероида 2009 PQ1 составляет от 84 до 190 метров, указано в сообщении. Он максимально сблизится с Землей 5 августа в 19.35 мск.

При этом в сообщении отмечается, что расстояние между астероидом и Землей будет в семь раз больше расстояния между нашей планетой и Луной.

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