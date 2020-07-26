Врач рассказал о простом способе определения рака толстой кишки

Гастроэнтеролог Дмитрий Бордин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» раскрыл простой способ выявления рака толстой кишки.

Бородин заявил, что обнаружить рак толстой кишки, который входит в топ-5 наиболее распространенных видов опухолей, поможет колоноскопия.

«С точки зрения рака толстой кишки, здесь совершенно четко понятно: структура предракового заболевания — полипы», — уточнил врач.

По его словам, рак толстой кишки зачастую появляется у человека в 40-50 лет. В связи с этим он призвал людей этой возрастной категории пройти колоноскопию.

«Ориентироваться на симптомы просто невозможно, но выполнить такую процедуру — позволяет понимать, что <…> [опухоль] может быть предотвращена или выявлена на ранней стадии», — заключил он.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Онколог связал развитие опухолей с употреблением красного мяса

— Ученые создали препарат, убивающий клетки рака молочной железы

— Зрительница помогла американской телеведущей обнаружить рак