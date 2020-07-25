Стала известна дата запуска на орбиту новой партии спутников Starlink

Американская компания SpaceX планирует предпринять 31 июля новую попытку запуска на орбиту ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 57 мини-спутников для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Об этом сообщает «Интерфакс».

Запуск запланирован на 10:45 МСК. Помимо 57 спутников Starlink, ракета должна вывести на орбиту два малых космических аппарата Global-5 и 6 — американской компании BlackSky. Они предназначены для осуществления мультиспектральной съемки Земли в оптическом диапазоне с разрешением около одного метра.

11 июля SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink. Полет был отменен, чтобы дать больше времени для проверки.

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