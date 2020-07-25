Метеорит упал на Тенерифе

Метеорит упал на остров Тенерифе, сообщает Diario de Avisos со ссылкой на директора Музея науки и космоса Эктор Сокас-Наварро.

Когда небесное тело попало в зону видимости, оно было не больше человеческой ладони, рассказал Сокас-Наварро. По его словам, при таких размерах сложно зафиксировать траекторию движения метеорита, однако ученым это удалось.

По данным ученых, метеорит мог упасть на севере острова, между Икод-де-лос-Винос и Буэнависта-дель-Норте. При этом они утверждают, что нахождение одного из его фрагментов маловероятно из-за особенностей местности.

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