В Сибири изучат летучих мышей на предмет опасных коронавирусов

Российские биологи в течение следующих двух лет изучат, есть ли на территории Сибири переносчики опасных для человека коронавирусов, передает ТАСС со ссылкой на врио директора НИИ экспериментальной и клинической медицины Александра Шестопалова.

Он рассказал, что будет исследован геном обитающих в Сибири диких животных, в частности, летучих мышей.

«Коль китайцы нашли у себя такой вирус у летучих мышей, кто мешает прилететь таким мышам и к нам», — отметил Шестопалов.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 15 млн, за все время от коронавируса умерли более 600 тысяч человек.

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