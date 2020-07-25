Ученые обнаружили останки гигантского голубя
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Ученые из Университета Нью-Мехико нашли на островах королевства Тонга в Океании останки гигантского голубя Tongoenas burleyi, сообщается на портале «Eurekalert!».
Длина туловища такого голубя составляла около 50 сантиметров, а вес превышал вес современного в пять раз.
Рацион питания этого вымершего вида составляли плоды манго и гуавы.
Tongoenas burleyi долгое время жили в Океании, рассказали ученые, однако заселившие архипелаг люди за сто лет полностью истребили данный вид птиц.
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