Ученые обнаружили останки гигантского голубя

Ученые из Университета Нью-Мехико нашли на островах королевства Тонга в Океании останки гигантского голубя Tongoenas burleyi, сообщается на портале «Eurekalert!».

Длина туловища такого голубя составляла около 50 сантиметров, а вес превышал вес современного в пять раз.

Рацион питания этого вымершего вида составляли плоды манго и гуавы.

Tongoenas burleyi долгое время жили в Океании, рассказали ученые, однако заселившие архипелаг люди за сто лет полностью истребили данный вид птиц.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Голуби теряют пальцы из-за человеческих волос, узнали ученые

— На улицах Лас-Вегаса появились голуби в маленьких ковбойских шляпах

— В Индии поймали голубя-шпиона из Пакистана