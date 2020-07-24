NYT: в Пентагоне убеждены во внеземном происхождении НЛО

Пентагон продолжает изучать НЛО в рамках секретной программы, пытаясь установить причину аномалий, которые фиксируют военные в атмосфере, пишет The New York Times.

По данным издания, часть приглашенных в правительственную программу AATIP (Advanced Aerospace Threat Identification Program) экспертов убеждены, что неопознанные объекты имеют внеземное происхождение. Программу должны были свернуть в 2012 году, однако она продолжает существовать и в настоящее время, что ранее подтвердили в Минобороны.

Бывший директор проекта Луис Элизондо в свою очередь заявил, что военным удалось найти обломки странных объектов и изучить их. В части находок ученые не смогли опознать материал, из которого они были сделаны, что может указывать на их внеземную природу.

Тем не менее ни одна из находок не была предоставлена военными для независимой экспертизы, а большинство ученых убеждены в земном происхождении объектов, отмечает издание.

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