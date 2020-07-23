Рогозин предчувствует, что Россия будет осваивать Луну совместно с Китаем

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что Россия будет осваивать Луну и строить научную базу на естественном спутнике Земли совместно с китайской стороной. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

По его словам, госкорпорация и глава национальной космической администрации КНР Чжан Кэцзянь договорились, что осваивать Луну страны, вероятно, будут вместе.

Рогозин также отметил, что с уважением относится к китайским коллегам и похвалил их за то, что несмотря на несколько аварий в 2020 году, они «не хватаются за сердце», а продолжают трудиться.

«Они продолжают работать, продолжают испытывать свой характер, гнут свою линию», — рассказал Рогозин.

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