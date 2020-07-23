«Прогресс МС-15» пристыковался к МКС
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Космический грузовик «Прогресс МС-15» пристыковался к Международной космической станции (МКС), передает «Интерфакс».
Грузовой корабль пристыковался к модулю «Пирс» российского сегмента МКС в автоматическом режиме в 20.45 мск.
Корабль доставит на МКС топливо, аппаратуру для экспериментов, санитарно-гигиенические средства, одежду и медикаменты, еду и воду. Космонавты помимо стандартных пищевых наборов получат компот, джем, рыбные блюда и свежие овощи и фрукты.
На МКС работают россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американцы Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
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