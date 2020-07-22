Ультрафиолет признали способом уничтожения коронавируса

Ультрафиолет и высокая температура помогают быстрее убить коронавирус на поверхностях. Об этом сообщила РИА «Новости» ведущий научный сотрудник лаборатории экспериментальной вирусологии ФГБУ «Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова» Галина Компанец.

По ее данным, во время жаркой погоды коронавирус умирает на любой поверхности в течение часа. Именно поэтому этот метод часто используется в качестве дезинфекции в лабораториях. Но несмотря на пагубное воздействие ультрафиолета на вирус, им все равно можно заразиться при контакте с зараженным на улице.

«Если это прямой контакт, например при разговоре, когда лицо не защищено маской, при кашле или чихании, все равно заражение может происходить», — объяснила Компанец.

В России за минувшие сутки выявили еще 5 842 случая коронавируса. Всего в стране инфекция была зафиксирована у 783 328 человек, вылечились 562 384 пациента, умерли 12 580.

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