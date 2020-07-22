Невролог дала советы, как эффективно бороться со стрессом
Заедать или запивать стресс не стоит, так как есть более простые и эффективные методы борьбы с внутренним напряжением. О них радио Sputnik рассказала невролог, психиатр и психотерапевт Ольга Котова.
Во-первых, специалист советует при стрессе отвлекаться на что-то внешнее. Например, переключить свое внимание на том, что окружает: посчитать красные вещи в комнате, найти три деревянных предмета.
«Чем сложнее найти в комнате предметы, тем проще расслабиться, потому что ты отвлекаешься на внешнее», – объяснила Котова.
Второй метод — физические действия и тактильные ощущения. Невролог советует использовать игрушки-антистресс. Они помогают сконцентрировать ощущения на тактильных и расслабиться.
При этом, как заявила Котова, при остром стрессе не обойтись без медикаментозной терапии. А алкоголь и еда — «это опасный и нехороший путь».
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