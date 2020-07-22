В России впервые испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель

В РФ впервые провели испытания авиационного двигателя МГТД-20, созданного на 3D-принтере. Они прошли успешно, сообщили РИА «Новости» в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

Летные испытания силовой установки с тягой 22 кгс (килограмм-сила) проходили в Татарстане. Аппарат во время первого испытательного полета прошел по заданному маршруту на высоте до 170 метров, достигнув максимальной скорости в 154 км/ч.

«Аппарат <...> совершил успешную посадку», — отметили в фонде.

Производство этого авиационного двигателя запланировано на 2021-2022 годы.

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