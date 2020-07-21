Нобелевский банкет отменяют из-за коронавируса

Банкет в здании мэрии Стокгольма, приуроченный к вручению Нобелевской премии, в текущем году отменен из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщает издание Dagens Nyheter со ссылкой на главу фонда Нобеля Ларса Хейкенстена.

Банкет отменен, так как неизвестно, будет ли у лауреатов возможность приехать в Швецию, отметил глава фонда. Кроме того, проведение массового мероприятия небезопасно в условиях пандемии.

По словам Хейкенстена, церемония вручения должна состояться по плану, 10 декабря, однако в настоящее время неизвестен формат торжества.

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