Ученый назвал число «нулевых пациентов» с коронавирусом в России

В России свыше 67 «нулевых пациентов» с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил профессор Сколтеха Георгий Базыкин, передает РИА «Новости».

Отмечается, что данная цифра взята из первого исследовании геномной эпидемиологии COVID-19 в стране, проделанного при участии ученых из Центра наук о жизни Сколтеха, Высшей школы экономики, НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева и Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича. Базыкин руководил научной группой.

По словам ученого, часть из «нулевых пациентов» (завозных) стали причиной распространения инфекции на российской территории.

«Мы видим девять линий внутрироссийских, которые распространяются по России и нигде больше, кроме России, их нет, — уточнил Базыкин.

Он отметил, что «поток зараженных» в РФ наблюдался на протяжении 14 дней, когда уже появились вспышки COVID-19 в Европе.

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