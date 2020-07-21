Ученый оценил вероятность мутации коронавируса
Профессор Сколтеха Георгий Базыкин заявил, что произошедшие мутации коронавируса не меняли его свойств. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, ученые не видят различий в вирусах в зависимости от генотипа.
Базыкин не исключил, что одна из мутаций увеличивает способность вируса передаваться, однако этот эффект слабый и это «не то, о чем надо волноваться».
«Пока те мутации, которые происходят, свойства вируса не меняют, и это хорошая новость», — добавил он.
Профессор отметил, что ситуация может поменяться, и если вирус начнет эволюционировать, то придется создавать новую вакцину.
«Нет научных данных ни о том, что вирус ослабевает, ни о том, что он усиливается. Теория не предсказывает, что он должен ослабевать», — заявил он.
Теория, по мнению Базыкина, скорее предсказывает, что вирус будет увеличивать способность передаваться между людьми.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
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