SpaceX запустил спутник связи для Южной Кореи

Американская компания SpaceX провела запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи. Об этом сообщается на сайте компании.

Запущенный спутник предназначается для нужд южно-корейских военных.

Запуск состоялся на космодроме, расположенном на мысе Канаверал, Флорида, в 0:30 по мск.

Так, сам аппарат Anasis-II должен оказаться на орбите к 01.00 по мск. Кроме того, SpaceX намерена вернуть на Землю используемую при запуске Crew Dragon в мае первую ступень ракеты Falcon 9.

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