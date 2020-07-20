В Оксфорде завершили первый этап испытаний вакцины от COVID-19 на добровольцах
Специалисты Оксфордского университета в Великобритании заявили об успешном завершении первого этапа испытаний вакцины от коронавируса на добровольцах. Соответствующая статья опубликована в медицинском журнале The Lancet.
«Серьезных побочных эффектов выявлено не было. Сероконверсия (выработка организмом антител) наблюдалась более чем у 96% участников исследования, и нейтрализующие антитела были выработаны у 85% из них», — говорится в материале.
Среди побочных эффектов после введения инъекции возможны небольшая лихорадка и головная боль, однако серьезных последствий у испытуемых не зафиксировали.
По информации BBC, правительство Британии уже оформило у специалистов заказ на производство 100 млн вакцин от инфекции.
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