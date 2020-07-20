В «Сколтехе» раскрыли, откуда коронавирус попал в Россию

Сколтех и другие научные организации провели анализ геномной эпидемиологии коронавируса в России, который показал, что COVID-19 попал в Россию не из Китая, а из Европы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Также выяснилось, что коронавирус попал в страну в конце февраля – начале марта. Многие ранние случаи его завоза не дали вспышек.

Согласно заключениям экспертов, сейчас по России циркулируют порядка девяти различных вариантов вируса, которых нет в других странах.

Дальнейшие исследования в области геномной эпидемиологии дадут понять, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация, если Россия откроет границы.

Уточняется, что исследователи анализировали 211 образцов вируса. Они были взяты у российских пациентов в период с 11 марта по 23 апреля текущего года.

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