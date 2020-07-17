Ученые определили самый ранний симптом коронавируса

Испанские ученые провели исследование и пришли к выводу, что существует один симптом, который раньше остальных проявляется у 29% людей, заразившихся коронавирусом, пишет JAMA Dermatology.

Исследователи установили, что у 29% наблюдаемых пациентов была энантема в ротовой полости, то есть сильная сыпь на слизистой оболочке. Причем она появлялась за несколько дней раньше, чем другие симптомы коронавируса.

В исследовании поучаствовал 21 пациент в возрасте 40-69 лет.

За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 6 406. В общей сложности в стране зарегистрировано 759 203 случая COVID-19. Общее число вылечившихся в России — 539 373, умерли — 12 123. Всего в мире обнаружено более 13,8 млн заразившихся и 592 тыс. умерших.

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